FCK-Sturm fegt auch über Nentershausen: Böses Erwachen für Eisbachtal nach nicht mal neun Minuten

Dass sie den kleinen Roten Teufeln in Rot begegneten, brachte den Eisbachtaler Sportfreunden nichts: Die U 21 des 1. FC Kaiserslautern demonstrierte auch beim Gastspiel in Nentershausen ihre Offensivstärke, lag bereits nach neun Minuten mit 3:0 vorn und siegte am Ende mit 6:2. Foto: Andreas Hergenhahn