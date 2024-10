Plus Nentershausen

FCK II als vierter Härtetest für Eisbachtal: Trainer Wörsdörfer zieht Kritik auf sich und mahnt Geduld an

i Thorsten Wörsdörfer Foto: Hergenhahn

Die einen sorgen für Ergebnisse wie ein 5:0, ein 6:1 oder gar ein 9:0, die anderen haben dreimal hintereinander in Punktspielen kein Tor erzielt. Ist Fußball also so einfach, dass eine simple Gegenüberstellung wie diese Aufschluss darüber gibt, was zu erwarten ist, wenn die U 21 des 1. FC Kaiserslautern als Tabellenzweiter und offensivstärkstes Team der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am Samstag (16 Uhr) beim auf Platz zwölf abgerutschten Aufsteiger Eisbachtaler Sportfreunde gastiert?