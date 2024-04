Plus Karbach

FCK beim FCK II: Karbach ist zu Gast am Fröhnerhof – Zwei weitere Ausfälle

Noch sieben Spieltage stehen in dieser Saison in der Fußball-Oberliga an. Für den Tabellenneunten FC Karbach geht es am Sonntag (15 Uhr) zum punktgleichen Siebten 1. FC Kaiserslautern II. Die Partie findet im Sportpark Rote Teufel, dem Fröhnerhof in Mehlingen, und damit dem Trainingszentrum des FCK-Nachwuchs statt.