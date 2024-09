Plus Karbach

FC spielt bei TuS Koblenz: Karbacher planen keine „Stadionbesichtigung“

i Marco Bresser (in Blau), der vor der Saison vom ehemaligen Oberliga-Konkurrenten TSG Pfeddersheim verpflichtet wurde, feierte beim 0:0 gegen Tabellenführer FK Pirmasens sein Startelfdebüt für den FC Karbach. Auch beim Derby am Samstag um 14 Uhr im Stadion Oberwerth bei der TuS Koblenz dürfte Bresser die erste Wahl als Linksverteidiger von Trainer Patrick Kühnreich sein. Foto: hjs-Foto

Eine Woche vor dem Stadtduell gegen Rot-Weiss Koblenz steht für den Tabellendritten TuS Koblenz in der Fußball-Oberliga das Kräftemessen mit dem „zweitnächsten“ Nachbarn (neben dem FV Engers) an. Der Tabellenachte FC Karbach begibt sich am Samstag auf die rund 20-minütige Tour vom heimischen Quintinsberg in das Stadion Oberwerth. Der Anpfiff des Derbys ertönt um 14 Uhr.