Plus Karbach FC Karbach: Lars Oster ist zur SG Vordereifel gewechselt – Pokal am Mittwoch in Metternich Von Michael Bongard i Lars Oster (links) ist am letzten Tag der Transferperiode vom Oberligisten FC Karbach zum Rheinlandligisten SG Vordereifel gewechselt. Foto: Hermann-Josef Stoffel Vor dem Zweitrundenspiel im Fußball-Rheinlandpokal am Mittwoch (19.45 Uhr) beim Mitte-Bezirksligisten FC Metternich hat der Oberligist FC Karbach noch einen Abgang zu verzeichnen: Lars Oster ist zum Rheinlandliga-Neuling SG Vordereifel gewechselt. Lesezeit: 1 Minute

Eigentlich war die Karbacher Kaderplanung zum Ende der Transferperiode abgeschlossen. Dann lösten Jeremy Mekoma (noch ohne Verein) und Mike Borger (zum Oberligisten Engers) ihre Verträge in der vergangenen Woche auf, neu auf den Quintinsberg kam der US-Amerikaner Evan Exposito, der Stürmer ist heute auch in Metternich spielberechtigt. Am Samstag nach dem ...