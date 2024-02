Die kommenden 100 Tage entscheiden über das sportliche Schicksal des FC Karbach: Geht es im Sommer in ein zehntes Jahr in der Fußball-Oberliga? Oder muss der FC nach dem letzten Spieltag am 2. Juni nach neun Jahren in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse den Abstieg in die Rheinlandliga verdauen?