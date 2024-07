FC Karbach: Einige Hiobsbotschaften, Schneifels Pidde ein Kandidat – Spielplan ist raus

Ein einigermaßen schnelles Wiedersehen: Beim Benefizspiel in Sohren am 30. Juni standen sich die Oberligisten FC Karbach (um Tormann Marc Reifenschneider sowie vorn in Blau Tim Puttkammer und dahinter Neuzugang Anes Abdiovski) und der SC Idar-Oberstein (mit Kapitän Flavius Botiseriu) gegenüber. Aufsteiger Idar-Oberstein gewann den Test in Sohren mit 3:2. In der Meisterschaft duellieren sich der SC Idar und der FC Karbach bereits am vierten Spieltag, am 24. August steht die Paarung im Idarer Haag-Stadion an. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter