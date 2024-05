Plus Koblenz

FC Cosmos: Siegen und abwarten – Klappt es doch noch mit dem Klassenverbleib?

Das dürfte ein heißer Sonntag werden in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am 2. Juni. Erst am letzten Spieltag fällt die Entscheidung in der Abstiegsfrage. Und bei den vielen Aufs und Abs im Laufe der Saison sind sie beim FC Cosmos Koblenz mit dem 8:0 bei der TSG Pfeddersheim zur rechten Zeit beim Auf gelandet. Beim Vorhaben, die Saison sportlich seriös ausklingen zu lassen, hat Rot-Weiss Koblenz mit längeren Anlauf bei Absteiger VfR Baumholder mit 3:1 (0:1) gewonnen.