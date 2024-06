Plus Koblenz

FC Cosmos bleibt nur noch das Prinzip Hoffnung – Nach Niederlage setzen Koblenzer auf Gonsenheimer Aufstieg

i Die pure Enttäuschung bei den Fußballern des FC Cosmos nach der 1:2-Niederlage gegen Baumholder. Nun können die Koblenzer nur noch auf den SV Gonsenheim hoffen, denn wenn die Mainzer in die Regionalliga aufsteigen, bleibt Cosmos doch noch Oberligist. Foto: René Weiss

Eigentlich schien alles so einfach und die Rettung so nah. Ein Sieg im letzten Saisonspiel gegen den VfR Baumholder, ein Ausrutscher von TuS Mechtersheim oder Arminia Ludwigshafen, und beim FC Cosmos hätten sie am Sonntagnachmittag den Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga feiern können. Doch statt Freude und Erleichterung machten sich kurz vor 16 Uhr Trauer und Entsetzen breit bei allen, die es mit dem aufstrebenden Koblenzer Klub halten.