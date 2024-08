Plus Idar-Oberstein

Fakt ist: Baus und Stallbaum spielen – Tomasz Kakala legt sich fest – SC Idar-Oberstein gastiert in Koblenz

i Verteidigen in der Oberliga kann durchaus schmerzhaft sein, wie hier der eingequetschte Lukas Stallbaum und Torwart Tobias Edinger gegen den FC Karbach erleben. Foto: Michael Greber

Mit Rückenwind fährt der SC Idar-Oberstein am Samstag ins Stadion Oberwerth nach Koblenz, um sich, ab 17 Uhr, dort in seinem dritten Auswärtsspiel in der Fußball-Oberliga mit dem FC Rot-Weiß Koblenz zu messen. Der 1:0-Sieg gegen den FC Karbach, der erste Dreier der Runde, hat für einen gehörigen Motivationsschub gesorgt. Allerdings warnt Coach Tomasz Kakala vor der „bisher schwierigsten Aufgabe der Saison“.