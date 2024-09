Plus Mechtersheim Esmel zeigt vom Elfmeterpunkt keine Nerven: TuS jubelt nach 2:1 in der 97. Minute Von Matthias Schlenger i Der Ball im Mechtersheimer Tor, Dylan Esmel jubelt: In der siebten Minute der Nachspielzeit verwandelte der TuS-Stürmer einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand für die Koblenzer. Foto: Heinz-Jörg Wurzbacher Mit dem Schlusspfiff war die Partie noch nicht beendet. Einmal mehr gab es noch minutenlange Gesänge der Fans nach dem 2:1 (0:0)-Auswärtssieg von Fußball-Oberligist TuS Koblenz in Mechtersheim. Zumal mit dem Sieg kaum noch jemand gerechnet hatte. Lesezeit: 2 Minuten

Jedenfalls nicht, als in der 81. Minute die Platzherren in Führung gegangen waren. „Und das, obwohl wir in Durchgang zwei richtig gut im Spiel waren, druckvoll agierten und uns Chancen herausgespielt haben“, beschrieb TuS-Keeper Michael Zadach diese Phase. Zuvor hatten Marcel Wingender (49./vorbei), Damir Grgic (64./drübergeköpft) und Igor Blagojevic (69./dem ...