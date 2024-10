Plus Idar-Oberstein

Erst um Punkte, dann im Pokal: Der SC Idar-Oberstein freut sich auf die Duelle mit dem FK Pirmasens

i Alessandro Marino (rechts) entzückt das Publikum des SC Idar-Oberstein mit seiner Geschwindigkeit, seinen Finten und seinen Dribblings. Auch am Samstag in Pirmasens soll der Außenangreifer zünden. Foto: Joachim Hähn

Tomasz Kakala lacht verschmitzt, ehe er die Frage beantwortet, ob er – wenn er die Wahl hätte – lieber das Oberligaspiel am Samstag (14 Uhr) beim FK Pirmasens gewinnen würde oder doch lieber das Verbandspokal-Viertelfinale gegen den FKP, das aller Voraussicht nach am 30. Oktober im Haag steigen wird. Der Trainer des SC Idar-Oberstein denkt gar nicht daran, sich zu entscheiden und sagt: „Natürlich will ich gerne beide Spiele gewinnen.“