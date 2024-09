Enttäuschung im Haag: „Unglaubliche Fehler“ zwingen den SC Idar-Oberstein in die Knie

SC Idar-Oberstein: Edinger – Yerima, Amidon, de Souza, Hill (42. Brach) – M. Botiseriu (85. Puhl), Stallbaum (72. Fuchs), F. Botiseriu, Krüger (46. Klein), Marino (72. Schneider) – Zimmer.

FV Eppelborn: Knichel – Kazik, Bayer, Marjanovic, Jobst – Bubel – Peters (80. Ladjnef), Sträßer (89. Pesch), Runco, Pfeffler (59. Krauß) – Altmeier.

Schiedsrichter: Bernstädt (Plaidt).

Zuschauer: 275.

Tore: 0:1 Peters (54.), 1:1 Zimmer (56.), 1:2 Sträßer (84.).

Beste Spieler: M. Botiseriu, Yerima, Zimmer – Runco, Bubel, Sträßer.

So geht's weiter für den SC Idar: am Mittwoch, 19.30 Uhr, im Verbandspokal gegen den SV Gonsenheim und in der Oberliga am Samstag, 14 Uhr, beim SV Auersmacher.