Plus Engers Engerser Trainer Watzlawik fordert: Wir müssen reifer und erwachsener auftreten Von Ludwig Velten Noch mindestens neun Punkte benötigt der FV Engers aus den verbleibenden acht Saisonspielen in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, um den Klassenverbleib zu schaffen. Lesezeit: 1 Minute

So ist jedenfalls die Rechnung des Engerser Trainers Sascha Watzlawik. Nach jüngst zwei Niederlagen in Folge muss der FVE an diesem Sonntag beim FV Diefflen dringend wieder punkten. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz in Dillingen-Diefflen im Saarland ist um 14 Uhr. Das Hinspiel verlor Engers auf eigenem Platz mit 0:2. Gute personelle ...