Engerser Plan in Morlautern: Fehlerquote runter, Effizienz rauf

Von Stefan Kieffer

i Im eigenen Stadion hat der FV Engers (in Grün) noch kein Spiel gewonnen. Auswärts klappt es bisher besser. Auch in Morlautern? Foto: Jörg Niebergall

Ein Auswärtssieg muss her, na klar. Was bleibt Trainer Sascha Watzlawik und seinen Schützlingen vom Fußball-Oberligisten FV Engers nach fünf Niederlagen in ebenso vielen Heimspielen auch anderes übrig, als den bisherigen drei Siegen in der Fremde beim Tabellenschlusslicht SV Morlautern (Anstoß Sa., 15.30 Uhr) einen vierten hinzuzufügen?