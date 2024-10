Plus Engers

Engerser Herzen brennen auf ersten Heimsieg – Kuriose Bilanz soll gegen Karbach enden

Von Stefan Kieffer

i Endlich mal zu Hause gewinnen: Das wünschen sich die Engerser Fußballer, hier Mike Borger im grünen Trikot beim 1:3 gegen den TSV Schott Mainz, ebenso wie ihre Fans nach fünf Heimpleiten in Folge. Foto: Jörg Niebergall

Nach neun Spieltagen in der Fußball-Oberliga weist der FV Engers mit fünf Heimniederlagen und vier Auswärtssiegen eine kuriose Zwischenbilanz auf. Am Mittwochabend (19 Uhr) will das Team von Trainer Sascha Watzlawik im Derby gegen den Rheinland-Rivalen FC Karbach die schwarze Serie beenden und endlich auch am heimischen Wasserturm Punkte einfahren.