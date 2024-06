Plus Nentershausen Eisbachtaler Vorbereitung startet am 26. Juni: Umfangreiches Programm mit Härtetest gegen TuS Koblenz Voraussichtlich am 3. August startet für den amtierenden Fußball-Rheinlandmeister Sportfreunde Eisbachtal die Mission Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Bereits ab Ende Juni wird Trainer Thorsten Wörsdörfer daher seine Mannschaft wieder auf den Platz bitten, denn es wartet ein umfangreiches Testprogramm auf seine Elf bis zum Ligastart. Lesezeit: 1 Minute

Nach dem Trainingsauftakt am 26. Juni testen die Eisbären drei Tage später, am Samstag, 29. Juni, direkt das erste Mal: Ab 15 Uhr geht es gegen den Hessenligisten SC Waldgirmes. Der Spielort steht noch nicht fest. Im hessischen Rodenbach bekommen es die Sportfreunde dann eine Woche später am Samstag, 6. ...