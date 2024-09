Plus Nentershausen

Eisbachtal winkt in Worms ein historischer Sieg – Trainer Thorsten Wörsdörfer kündigt Umstellungen an

Von René Weiss

i Aus seiner Zeit beim FV Engers hat Jonathan Kap (links) eine Menge Oberliga-Erfahrung mit nach Nentershausen gebracht und gehört zu den Stützen im Spiel der Eisbachtaler Sportfreunde. Foto: Andreas Hergenhahn

Wenn die Eisbachtaler Sportfreunde am Samstag in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bei Wormatia Worms antreten, können sie Historisches schaffen. Während bei ihrem Trainer Erinnerungen an ein Spiel vor fast einem Vierteljahrhundert geweckt werden, waren etliche Spieler zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht geboren.