Eisbachtal schlägt TuS Koblenz mit gutem Teamgeist – Trainer Wörsdörfer hebt gute Verteidigungsleistung hervor

In dieser Szene ist die TuS zwar in Überzahl, am Ende musste sie sich aber geschlagen geben: Auf dem Kunstrasen im hessischen Hünfelden-Kirberg setzten sich die Eisbachtaler Sportfreunde (in Rot Finn Müller, hier gegen Melchisedec Yeboah) gegen den Oberliga-Konkurrenten aus Koblenz durch. Foto: A. Hergenhahn