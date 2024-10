Plus Koblenz/Nentershausen

Eisbachtal muss ans Limit gehen: Wörsdörfer rechnet sich bei TuS Koblenz was aus – Wiedersehen mit Tuchscherer

i Da geht's lang: Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer will sein Team in der Oberliga nach den jüngsten beiden Niederlagen zurück auf Erfolgskurs bringen. Foto: Hergenhahn

Eine Woche nach dem 8:1-Triumph im Rheinlandpokal bei der Spvgg EGC Wirges und vier Tage nach der 0:4-Niederlage gegen Tabellenführer FK Pirmasens sind die Eisbachtaler Sportfreunde schon wieder gefordert. Statt vor dem Feiertag einmal durchzuschnaufen, steht für sie am Mittwoch in der Englischen Woche der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar das Derby bei der TuS Koblenz an (19.30 Uhr).