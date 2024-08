Plus Nentershausen

Ein Lerneffekt auf allen Ebenen: Eisbachtal spielt nach Heimrechttausch schon Donnerstagabend erneut zu Hause

Von René Weiss

i Der gerade erst der A-Jugend entwachsene Matti Jung peilt gegen Auersmacher mit den Eisbären den ersten Saisonsieg an. Foto: Andreas Hergenhahn

Zum zweiten Mal innerhalb von sechs Tagen kämpfen die Sportfreunde Eisbachtal am Donnerstag ab 18.30 Uhr in der Fußball-Oberliga im Eisbachtal-Stadion um Punkte. Dahinter steckt der Antrag der Gäste des SV Auersmacher, das Heimrecht zu tauschen und beim Spieltermin vom Wochenende wegzugehen, weil mehrere ihrer Spieler am Samstag nicht zur Verfügung gestanden hätten, da sie dann Trauzeugen sind und eine Eisbachtaler Reise an die französische Grenze an einem Wochentag nicht möglich ist.