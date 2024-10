Plus Idar-Oberstein

Dylan Esmel krönt die Lehrstunde für den SC Idar-Oberstein: TuS Koblenz dominiert im Haag

i Für den Koblenzer Trainer Michael Stahl war das eine Schlüsselszene. Michael Zadach pariert den Schuss von Marius Botiseriu. Der Schlussmann der TuS Koblenz verhinderte so die 1:0-Führung des SC Idar-Oberstein. Foto: Michael Greber

Dylan Esmel war der Entscheider. Mit einem herrlichen Tor zum 2:0 sorgte der Mittelstürmer der TuS Koblenz dafür, dass seine Mannschaft in der Fußball-Oberliga endgültig in Richtung Dreier beim SC Idar-Oberstein abbog. Am Ende hieß es vor 435 Zuschauern im Haag-Stadion 3:0 für die TuS – und das ging komplett in Ordnung.