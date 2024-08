Plus Engers Dritte Niederlage im dritten Heimspiel: FV Engers fehlt frühes Sekunden- und insgesamt Spielglück Von Christoph Hansen i Dem FV Engers, hier Justin Klein (links), der einen Gegenspieler überläuft, hatte gegen den SV Auersmacher kein Spielglück. In der 75. Minute wurde den Gastgebern ein vermeintlich regelgerechtes Tor aberkannt. Und kurz vor Schluss besiegelte ein Gegentor nach einem Konter die dritte Niederlage der Grün-Weißen in ihrem dritten Heimspiel der Saison 2024/2025. Foto: Gerhard Hannappel Der FV Engers hat auch sein drittes Heimspiel der Saison 2024/2025 in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verloren. Vor 230 Zuschauern unterlag die Mannschaft von Trainer Sascha Watzlawik dem SV Auersmacher durch ein spätes Gegentor in der 90. Minute durch den kurz zuvor eingewechselten Sandro Kempf mit 0:1 (0:0). Lesezeit: 4 Minuten

Den Gastgebern war vom umsichtig leitenden Schiedsrichter Nabil Benazza aus Mainz ein Tor von Enrico Rößler in der 75. Minute aberkannt worden. Während die Engerser bereits in einer Jubeltraube das vermeintliche 1:0 feierten, hatte Benazza seinen Assistenten an der Linie, der die Fahne oben hatte, gut im Blick: Der Treffer ...