Plus Nentershausen Drei Platzverweise, aber erneut keine Punkte: Aufsteiger Eisbachtal wartet weiter auf den ersten Sieg Von Klaus Sackenheim i Während Eisbachtals Lennard Plum hier vom Unparteiischen Nico Dönges mit Rot des Feldes verwiesen wurde, kamen die Saarländer in Durchgang zwei bei vergleichbaren Fouls mit Gelben Karten davon. Kein Wunder, dass in Nentershausen die Volksseele kochte. Foto: Andreas Hergenhahn Im vorgezogenen Eröffnungsspiel der 3. Runde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar kassierte Aufsteiger Eisbachtaler Sportfreunde mit dem 1:2 (1:1) gegen den SV Auersmacher innerhalb einer Woche die zweite Heimniederlage, während der Gast von der französischen Grenze im Westerwald seinen ersten Saisonsieg bejubeln durfte Lesezeit: 3 Minuten

Das Rampenlicht nahm an diesem, aus Eisbachtaler Sicht gebrauchten Abend, eindeutig der alles andere als souveräne Schiedsrichter Nico Dönges mit seinem Gespann in Anspruch. Der Referee musste nach Spielende von Ordnern in die Kabine geleitet werden. Sein munteres Kartenfestival, aus neutraler Sicht zwar ein Spektakel, aus dem Blickwinkel der Westerwälder ...