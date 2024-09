Plus Koblenz Doppelter Esmel sichert Koblenz ersten Heimsieg – TuS besiegt Diefflen 3:0 Von Bodo Heinemann i Der Grundstein zum ersten Heimsieg: Jubelnd dreht der Koblenzer Torjäger Dylan Esmel nach seinem Kopfballtreffer zum 1:0 ab, wenig später gelang ihm sogar ein weiteres Erfolgserlebnis. Unterm Strich feierte die TuS nach holprigem Beginn ein ungefährdetes 3:0 gegen Diefflen. Foto: Heinz-Jörg Wurzbacher Nach zwei knappen Niederlagen in der Meisterschaft und einer im DFB-Pokal gelang der TuS Koblenz nun im vierten Anlauf der ersehnte erste Heimsieg der Saison im Stadion Oberwerth. „Endlich, endlich, endlich“, schmetterte Stadionsprecher Raphael Beraz unmittelbar nach dem 3:0 (0:0) gegen den FV Diefflen hörbar erleichtert ins Mikrofon. Lesezeit: 3 Minuten

Die Punkte sieben bis neun beförderten die Schängel in die obere Tabellenhälfte der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz Saar. Absolut ausbaufähig, schon am Mittwoch kann im Nachholspiel beim Schlusslicht in Herxheim der Rückstand zur Spitzengruppe weiter verkürzt werden. Dass der Heimdreier am Ende derart klar ausfallen würde, war in der ersten Halbzeit nicht abzusehen. ...