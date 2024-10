Plus Karbach

Die Seiten gewechselt: Personalie Eberhardt verleiht der Partie FV Engers gegen FC Karbach eine besondere Note

i Ungewohnter Anblick: David Eberhardt im grünen Trikot des FV Engers. Nach mehr als 16 Jahren beim FC Karbach war der 35-jährige Eberhardt im Sommer nach Engers gewechselt, weil er unter FC-Trainer Patrick Kühnreich kaum Spielzeit bekommen hat. Nun gibt es das Wiedersehen in Engers. Dort ist Eberhardt eine nicht wegzudenkende Stammkraft im Abwehrzentrum, der lange Innenverteidiger hat bisher alle Spiele bestritten. Am Mittwoch (19 Uhr) geht es nun gegen seine alte Liebe FC Karbach. Foto: Jörg Niebergall

Seit 2017 kreuzen sich die Wege des FV Engers und des FC Karbach in der Fußball-Oberliga, viel länger schon auf dem Transfermarkt: Die letzten Wechsel waren im Sommer der von Mike Borger nach einem Intermezzo und der von David Eberhardt nach mehr als 16 Jahren in Karbach nach Engers. Vor allem die Personalie Eberhardt verleiht dem „Klassiker“ Engers gegen Karbach am Mittwoch um 19 Uhr eine besondere Note.