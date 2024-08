Plus Nentershausen

Die Oberliga kehrt nach Nentershausen zurück: Eisbachtal empfängt zum Kirmesheimspiel Rot-Weiss Koblenz

Von René Weiss

i Neuzugang Jonathan Kap (links) erzielte in Karbach vor einer Woche das Tor zum 1:1-Endstand und rettete dem Aufsteiger somit den verdienten Punkt. Foto: René Weiss

Thorsten Wörsdörfer kannte die Situation ganz genau. Im saisonübergreifend vierten Pflichtspiel in Folge (!) lagen die Sportfreunde Eisbachtal mit 0:1 hinten, zum vierten Mal in Folge nahmen sie trotzdem Zählbares mit. Was in der Rheinlandliga-Meistersaison funktionierte, klappte am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen den FC Karbach auch in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.