Plus Idar-Oberstein

Der SC Idar-Oberstein will bei Arminia Ludwigshafen nachlegen: Kontrahenten mit einigen Parallelen

i Christian Heidrich, Christian Henn und Tomasz Kakala sind zuversichtlich. Foto: Joachim Hähn

Seinen zweiten Punktspielsieg in Folge, den dritten Dreier der laufenden Saison, peilt der SC Idar-Oberstein in der Oberliga am Mittwochabend beim FC Arminia Ludwigshafen an. Die Partie wird um 19.30 Uhr auf Kunstrasen in der Bezirkssportanlage in Rheingönheim angepfiffen.