Plus Baumholder Der künftige VfR Baumholder nimmt Formen an: Dominic Schübelin feiert Comeback, und Lars Lindecke kommt vom SC Der VfR Baumholder bastelt weiter an seiner Mannschaft für die kommende Spielzeit. Der künftige Trainer, der nach wie vor nicht in Sicht ist, kann auf zwei weitere Neuzugänge bauen.

Wobei. der eine ist eigentlich kein Neuer, sondern vielmehr ein Rückkehrer. Dominic Schübelin war schließlich viele Jahre eine feste Größe beim VfR Baumholder. Nach der Meisterschaft in der Verbandsliga war Schübelin kürzer getreten und gehörte eigentlich nicht zum Oberliga-Kader des VfR. Das hinderte ihn freilich nicht daran, in der Not ...