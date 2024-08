Plus Engers

Der FV Engers ist gleich gegen einen Titelfavoriten gefordert – Aufstiegsaspirant kommt an den Wasserturm

Von Stefan Kieffer

i Christian Meinert ist der neue Kapitän beim FV Engers. Sein Einsatz zum Saisonstart gegen den FK Pirmasens ist allerdings noch nicht gesichert. Foto: Jörg Niebergall

Mit einem echten „Hammerspiel“ starten die Fußballer des FV Engers am Samstag in die neue Saison der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Erster Gast am Wasserturm ist der traditionsreiche FK Pirmasens, der in unserer Beilage „Tempo-Tore-Titeljagd“ von der Mehrzahl der Konkurrenten als einer der Titelfavoriten genannt wird. Die Partie beginnt um 15.30 Uhr.