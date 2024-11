Ziemlich angefressen war Karbachs Trainer Patrick Kühnreich (links) nach dem Pokalspiel seines Oberligisten FC beim abstiegsbedrohten West-Bezirksligisten SG Laufeld/Buchholz. Karbach gewann in Hasborn am Mittwoch zwar mit 3:1 und zog ins Viertelfinale (am 12. März gegen Regionalligist Eintracht Trier) ein, aber Kühnreich war alles andere als zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannen. Am Samstag (16 Uhr) geht es für Karbach in der Oberliga weiter – und zwar mit dem Heimspiel gegen das Schlusslicht SV Morlautern. Foto: hjs-Foto