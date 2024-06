Plus Mülheim-Kärlich/Region Das Rheinland drückt Mülheim die Daumen – Viele Klubs würden von Aufstieg der SG 2000 profitieren Von René Weiss, Fabian Weber i Nicht nur von Trainer Nenad Lazarevic, sondern auch von vielen umliegenden Vereinen erhielten die Spieler der SG 2000 Mülheim-Kärlich Applaus für ihren Sieg im Aufstiegsrundenspiel gegen den FC Hertha Wiesbach. Das eröffnet in den tieferen Spielklassen Aufstiegsperspektiven. Foto: René Weiss Die SG 2000 Mülheim-Kärlich befindet sich mitten im Aufstiegsrennen um einen Platz in der Fußball-Oberliga. Dabei kann die SG auf große Unterstützung aus dem Verbandsgebiet zählen. Lesezeit: 4 Minuten

Nenad Lazarevic erhielt die motivierende Botschaft am Samstag von seinen eigenen Mannschaftskollegen. Der Trainer der SG 2000 Mülheim-Kärlich hat seinen Spielerpass noch beim SV Niederwerth liegen und hilft auf der „Spargelinsel“ hin und wieder gerne noch in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga C aus. „Vor unserem Aufstiegsrundenspiel gegen Wiesbach sagten ...