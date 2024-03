Plus Koblenz

Cosmos muss den Frust schnell überwinden – Enttäuschung nach dem 2:2 gegen Quierschied ist groß

Von Klaus Reimann

i Cosmos-Stürmer Hokon Sossah (vorn) zeigte auch gegen Quierschied viel Tordrang, hatte aber oftmals Pech im Abschluss. Am Ende hieß es auf dem Kunstrasen am Stadion Oberwerth 2:2 Foto: Wolfgang Heil

Yusuf Emre Kasal klang auch am Tag danach immer noch mitgenommen. Der Trainer des Fußball-Oberligisten FC Cosmos versuchte zu rekapitulieren, was da am frühen Sonntagabend ihm und seiner Mannschaft im Heimspiel gegen die Sportvereinigung Quierschied widerfahren war. Den im Abstiegskampf so wichtigen Dreier vor Augen, hatte der Gegner aus dem Saarland den „Cosmonauten“ in der fünften Minute der Nachspielzeit durch den Treffer zum 2:2 noch einen Strich durch die Rechnung gemacht.