Plus Trier

Cosmos bringt ein 3:0 nicht ins Ziel – Trier siegt nach Aufholjagd mit 4:3

Von Matthias Schlenger

i Cosmos-Akteur Ben Heuser (links) im Zweikampf. Foto: M. Schlenger

Der Krieg ist noch längst nicht verloren, der Klassenverbleib für Oberligist FC Cosmos Koblenz nach wie vor möglich. Beim 3:4 im Auswärtsspiel in Trier jedoch ging eine Schlacht verloren, in der die Gäste zur Pause 3:0 in Führung lagen und sich nach dem 4:1-Erfolg über Worms eine Woche zuvor der nächste Coup anbahnte.