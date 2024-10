Plus Idar-Oberstein Christian Henn fühlt blau und rot: Co-Trainer des SC Idar-Oberstein feierte auch mit dem FK Pirmasens Erfolge Von Sascha Nicolay i Christian Henn, der Co-Trainer des SC Idar-Oberstein, spielte auch für den FK Pirmasens. Foto: Hähn Christian Henn macht überhaupt keinen Hehl daraus, dass das Gastspiel des SC Idar-Oberstein beim FK Pirmasens für ihn etwas ganz Besonderes ist. „Mit diesen beiden Vereine verbinde ich schließlich viele Erfolge und Emotionen“, erklärt der aktuelle Co-Trainer der Idarer. Lesezeit: 2 Minuten

Zwölf Jahre SC Idar-Oberstein, fünf FK Pirmasens. Den größten Teil seines Fußballerlebens hat Christian Henn in diesen beiden Vereinen verbracht, und so ist es kein Wunder, dass er vor der Partie der beiden Klubs am Samstag sagt: „Ich freue mich extrem auf dieses Spiel, werde viele bekannte Grsichter treffen.“ Erfolge ...