Plus Koblenz

Bei Weidenbachs Abschied kullern Tränen – Rot-Weiss Koblenz unterliegt Morlautern

Von René Weiss

i Sieben Jahre lang spielte Alexis Weidenbach (oben) für Rot-Weiss Koblenz. Am Mittwoch nahm er nach über 200 Einsätzen Abschied. Foto: René Weiss

Alexis Weidenbach wollte nicht verlieren. Nicht dieses Spiel. Nicht an diesem Abend. Immer wieder meldete sich der Kapitän des FC Rot-Weiss Koblenz, diesmal von der Sechserposition aus, lautstark zu Wort. „Das ist zu viel. Das ist Mist.“ „Zu viel“, was die Offensivabteilung in Sachen Chancen versiebte.