Auf Rot-Weiss wartet ein echter Gradmesser – Zwei Siege geben Selbstvertrauen

Von Klaus Reimann

Neuerwerbung Younes Azahaf hat in den ersten beiden Spielen vollauf überzeugt.

Die Stimmung ist gut, die Mannschaft bereit und der Trainer wie immer zuversichtlich. Die Oberliga-Kicker von Rot-Weiss Koblenz sind gut in die neue Saison gestartet. Die Siege gegen Auersmacher (3:2) und in Eisbachtal (1:0) geben der runderneuerten, jungen Mannschaft Auftrieb. Denn das weiß auch Coach Fatih Cift und hält fest: „Erfolge sind die beste Teambuilding-Maßnahme."

Ohne die Qualitäten des SV Auersmacher oder der Eisbachtaler Sportfreunde zu schmälern, aber mit dem SV Gonsenheim spielt am Samstag ein ganz anderes Kaliber auf dem Südplatz am Oberwerth (Anstoß 14.30 Uhr) vor. „Ein echter Gradmesser“, wie Cift es formuliert. In der gegenseitigen Wertschätzung liegen der Rot-Weiss-Coach und sein Pendant ...