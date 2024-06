Plus Engers

Achter FVE-Neuzugang ist ein alter Bekannter: Neue Gesichter beim Engerser Trainingsauftakt

Von Stefan Kieffer

i Lockerer Aufgalopp am Fuß des Engerser Wasserturms: Der Fußball-Oberligist FV Engers hat mit seiner Saisonvorbereitung begonnen. Am ersten Wochenende im August beginnt die Spielzeit 2024/2025, sodass gerade mal fünfeinhalb Wochen bis zum ersten Meisterschaftsspiel ausreichen müssen, um rechtzeitig zum Start fit zu sein. Foto: Jörg Niebergall

Mit vielen bekannten Gesichtern, etlichen Neuen und ein paar Überraschungen startete der Fußball-Oberligist FV Engers in die Vorbereitung auf die neue Saison, die am ersten Augustwochenende beginnt. Bei hochsommerlichen Temperaturen begrüßte Sascha Watzlawik, der in sein 13. Trainerjahr am Wasserturm geht, sieben Neuzugänge...