Die Spitzenmannschaften in der Oberliga haben sich in dieser Saison bisher immer schwer getan gegen den FC Karbach (in Weiß, vorne Kevin Leidig, dahinter Kevin Engelmann) – genau wie die TuS Koblenz vor einer Woche, aber die TuS gewann durch ein Tor in der Nachspielzeit noch mit 1:0. Nach Worms (2:2), Pirmasens (0:0) und eben Koblenz steht Karbach die nächste große Aufgabe ins Haus: Am Samstag (15 Uhr) geht es für den Achten FC gegen den Zweiten 1. FC Kaiserslautern II, der bisher satte 37 Mal in 8 Spielen getroffen hat. Foto: Mark Dieler