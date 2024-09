Plus Römerberg-Mechtersheim

3:0-Erfolg beim TuS Mechtersheim: FV Engers trumpft zum dritten Mal auswärts auf

Von Stefan Kieffer

i Jonas von Haacke (im grünen Trikot), hier im Heimspiel gegen den TSV Schott Mainz (1:3), lieferte beim 3:0-Auswärtssieg des FV Engers in Mechtersheim eine starke Leistung ab. Foto: Jörg Niebergall

Im eigenen Stadion am Wasserturm hat der Fußball-Oberligist FV Engers in vier Spielen noch keinen Punkt geholt. Dafür trumpft das Team von Trainer Sascha Watzlawik in dieser Saison bislang in der Fremde auf.