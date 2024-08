2:5-Heimniederlage gegen starken FCK II: Engagierte Engerser inszenieren ihre Gegentore selbst

Kaiserslauterns Ben Reinheimer (links) schickt den Ball auf den Weg in Richtung Engerser Tor. Diesen Schuss kann der Abwehrchef des FVE, David Eberhard (vorne rechts), zwar abblocken. Aber gleich fünf Mal durfte der Nachwuchs des Zweitligisten aus der Pfalz am Samstag am Wasserturm über Treffer jubeln und entführte mit seinem 5:2-Erfolg alle drei Punkte. Foto: Jörg Niebergall