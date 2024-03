Plus Koblenz 2:2 gegen Gonsenheim: FC Cosmos Koblenz landet Achtungserfolg in der Oberliga Von Klaus Reimann i Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal Foto: René Weiss Lesezeit: 2 Minuten Zum Re-Start in die Oberliga-Saison hat der FC Cosmos Koblenz mit neuem Trainer und runderneuerter Mannschaft einen Achtungserfolg gelandet.

Gegen den Aufstiegsaspiranten SV Gonsenheim erkämpften sich die „Cosmonauten“ ein 2:2 (1:2) und waren am Ende sogar näher dran am Sieg als das Team aus Rheinhessen. In der Endabrechnung könnte der Zähler für die abstiegsgefährdeten Koblenzer noch einmal sehr wichtig werden. „Gegen einen so starken Gegner ein Unentschieden – da nehmen ...