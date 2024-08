1:6 gegen FK Pirmasens: FV Engers erlebt zum Saisonstart ein Debakel

In diesem Moment erzielt Dennis Krob (im blauen Trikot) per Kopfball in der Nachspielzeit der ersten Hälfte bereits das 3:0 für den FK Pirmasens im Saisonauftaktspiel beim FV Engers. Der nach knapp einer halben Stunde Spielzeit eingewechselte Engerser Darius Amados (Nr. 25) leistet mit einem Stellungsfehler unfreiwillig Schützenhilfe. Der FVE-Torwart Franjo Serdarusic ist ohne Abwehrchance. Foto: Jörg Niebergall