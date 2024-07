Plus Friedewald

1:4 gegen Fernwald: Dämpfer im Testspiel für Oberliga-Aufsteiger Eisbachtal

Von Andreas Egenolf

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Zweieinhalb Wochen vor dem Start in die neue Saison der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wartet bei Aufsteiger Eisbachtaler Sportfreunde noch einiges an Arbeit auf das Trainerteam um Thorsten Wörsdörfer. Gegen den Tabellenachten der Hessenliga der Vorsaison, den FSV Fernwald, unterlagen die Westerwälder im Rahmen der Sportwoche in Friedewald mit 1:4 (0:1).