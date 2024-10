Massenversammlung am Elfmeterpunkt von grünen Engersern und schwarz-roten Eisbachtalern: Hier scheint Gästekapitän Max Olbrich dem Ball am nächsten zu kommen, am Ende nahmen die Gäste dank einer starken zweiten Halbzeit mit 3:1 die Punkte mit in den Westerwald. Foto: Jörg Niebergall