Das wäre fast das 2:0 für den FC Karbach (in Blau) gewesen: Eisbachtals Keeper Niklas Kremer (nicht im Bild) boxte sich in der 66. Minute eine FC-Flanke fast selbst ins Tor, Mike Borger (links) schaltete zu langsam, und so konnte Gäste-Akteur Tommy Brühl (rechts sein Teamkollege Tom Trabusch) die heikle Situation auch vor dem Karbacher 1:0-Torschützen Kevin Leidig (verdeckt) entschärfen. Aufsteiger Eisbachtal kam kurze Zeit später zum hochverdienten 1:1-Ausgleich – und hätte bei einem klaren Chancenplus die Partie auf dem Quintinsberg gewinnen müssen. Aber es blieb beim 1:1. Foto: hjs-Foto