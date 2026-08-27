Siegen zu Gast in Rödinghausen Nach torlosem Remis ist der erste Dreier das Ziel Lukas Erbelding 27.08.2026, 10:04 Uhr

i Nach dem Unentschieden gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach sind die Sportfreunde Siegen in Rödinghausen auf den ersten Sieg aus. Marco Bader

Beim Debüt vom neuen Trainer Volkan Uluc holten die Sportfreunde Siegen ein 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach II. Nun peilen die Sportfreunde den ersten Sieg in der Regionalliga West an.

Beim Heimauftritt gegen Borussia Mönchengladbach II stand Volkan Uluc erstmals in einem Pflichtspiel als Trainer an der Seitenlinie des Fußball-Regionalligisten Sportfreunde Siegen. Er hatte das Amt von Boris Schommers übernommen, nachdem dieser im Anschluss an das 1:1 gegen den VfB Hilden seinen Hut nehmen musste.







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