Beim Debüt vom neuen Trainer Volkan Uluc holten die Sportfreunde Siegen ein 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach II. Nun peilen die Sportfreunde den ersten Sieg in der Regionalliga West an.
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Beim Heimauftritt gegen Borussia Mönchengladbach II stand Volkan Uluc erstmals in einem Pflichtspiel als Trainer an der Seitenlinie des Fußball-Regionalligisten Sportfreunde Siegen. Er hatte das Amt von Boris Schommers übernommen, nachdem dieser im Anschluss an das 1:1 gegen den VfB Hilden seinen Hut nehmen musste.