Im Leimbachstadion jagt ein Highlight das nächste. War für das erste am gestrigen Samstag die Nehrbauer-Elf selbst verantwortlich, werden am kommenden Mittwoch alle Augen auf einen Bundesligisten gerichtet sein. Borussia Dortmund testet in Siegen.

Bei der Rückkehr nach acht Jahren gelang den Sportfreunden Siegen zum Auftakt der Regionalliga West ein Traumstart. Die „Krönchenkicker“ siegten im Heimspiel vor knapp 2700 Zuschauern gegen den Vorjahres-Fünften SV Rödinghausen mit 3:0 (2:0). Ein früher Doppelschlag ebnete dem Aufsteiger, der mit sechs Sommer-Neuzugänge in der Startelf die neue Herausforderung anging, den Weg.

Doch zunächst einmal übernahmen zwei der Aufstiegshelden das Zepter. Flügelflitzer Derrick Kyere wurde auf der linken Seite freigespielt, dribbelte in den Strafraum und konnte nur mit einem Foulspiel gestoppt werden. Cagatay Kader übernahm, verlud den Gäste-Torwart vom Punkt und ließ die vielen Anhänger im Leimbachstadion das erste Mal jubeln (15.). Und zwei Minuten später hallte der nächste Jubelschrei durchs weite Rund. Wieder kam Kyere im Strafraum an den Ball, sein Abschluss konnte geblockt werden, landete aber umgehend vor den Füßen von Neuzugang Josue Santo, der ins leere Tor einschob.

Hodroj macht den Deckel drauf

Vom Favoriten aus Rödinghausen kam nicht viel. Für die Entscheidung sorgte Malik Hodroj, der nach einem übergreifenden Lauf in den Strafraum angespielt wurde und humorlos aus spitzem Winkel ins lange Eck traf (78.). „Wir haben den Gegner im Vorfeld intensiv analysiert und die Mannschaft dann alles umgesetzt, was wir vorgegeben haben. Die Jungs haben ein hervorragendes Spiel gemacht und einen hochverdienten Sieg eingefahren“, wird SFS-Trainer Thorsten Nehrbauer auf der Homepage der Siegener zitiert.

Dem Highlight am Samstag folgt bereits das nächste: Bevor die Nehrbauer-Elf am kommenden Sonntag, 14 Uhr, das erste Auswärtsspiel bei der U23 von Borussia Dortmund bestreitet, empfangen die Sportfreunde an diesem Mittwoch, 18.30 Uhr, im dann pickepackevollem Leimbachstadion die erste Garnitur der „Schwarz-Gelben“. „Wir hatten sie schon letztes Jahr zu unserem 125-jährigen Jubiläum eingeladen, da hat es leider nicht funktioniert“, sagt SFS-Geschäftsführer Matthias Georg im Gespräch mit dieser Zeitung. Stattdessen konnte der 1. FC Köln für ein Vorbereitungsspiel gewonnen werden. Doch der Kontakt zu den BVB-Verantwortlichen sei nie abgebrochen. „Dann haben sich die Gespräche intensiviert und das Interesse war grundsätzlich da“, so Georg weiter.

Über 14.000 Karten sind bereits verkauft

Nachdem beim Bundesligisten dann die Vorbereitung rund um die Club-WM geplant wurde, kam sehr kurzfristig die Zusage an die Sportfreunde. „Sie wollen sich Fan-nah zeigen und waren lange nicht mehr in unserer Region, wo es viele BVB-Anhänger gibt“, weiß Georg, der ergänzt: „Das Stadion war 20 Jahre nicht mehr so voll. Wir wollen die Zuschauer, die lange nicht mehr da waren, von uns überzeugen“, sagt Georg. Sportlich sei der Test dagegen nicht relevant: „Der Fokus liegt auf der Liga und dem Spiel bei deren Reserve. Wir werden es als Trainingsspiel nehmen. Dennoch bleibt es natürlich ein großes Highlight für alle.“

Bereits über 14.000 Karten wurden verkauft. Infos zur Anreise und dem Verkehrskonzept unter www.sportfreunde-siegen.de