Nach dem Spiel im Westfalenpokal gegen den FC Altenbochum wartet auf die Sportfreunde Siegen der Liga-Alltag in der Regionalliga West. Am Sonntag sind sie zu Gast bei der U23 des 1. FC Köln.

Die Sportfreunde Siegen müssen, nach dem Zittersieg im Westfalenpokal gegen den Landesligisten FC Altenbochum am Mittwoch (6:4 nach Elfmeterschießen), nach Köln. In der Regionalliga West spielt das Team von Trainer Thorsten Nehrbauer gegen die dritte U23 in Folge. Vor zwei Wochen Dortmund II, letzte Woche Schalke II, nun wartet die Zweitvertretung des 1. FC Köln. Doch erst mal zurück zu Mittwoch.

Nach der zwischenzeitlichen 2:0-Führung aus Sicht der Siegener sah alles danach aus, dass der Favorit ohne Probleme in die nächste Runde einziehen wird. Bei hochsommerlichen Temperaturen brachte Shaibou Oubeyapwa die Sportfreunde in Führung (20.), ehe Leon Pursian den Doppelschlag perfekt machte (23.). Durch einen individuellen Fehler in der Hintermannschaft der Siegener kam Altenbochum zum Anschluss (37.). Der Anschlusstreffer gab dem Underdog Aufwind, es ging mit 1:2 in die Kabinen.

„Das Weiterkommen war das Wichtigste, natürlich sind wir nach so einem Auftritt aber nicht zufrieden.“

Thorsten Nehrbauer, Trainer Sportfreunde Siegen

Altenbochum machte früh in der zweiten Halbzeit den Ausgleich (55.), die Temperaturen waren den Akteuren anzumerken. So ging das Spiel nach 90 Minuten ins Elfmeterschießen, da in dieser Runde des Westfalenpokals keine Verlängerung vorgesehen ist. Hier verwandelten die Sportfreunde alle ihre Strafstöße, während die Gastgeber zwei Mal scheiterten. „Das Weiterkommen war das Wichtigste, natürlich sind wir nach so einem Auftritt aber nicht zufrieden. Wenn man früh 2:0 bei einem klassentieferen Gegner vorne liegt, muss man die Partie sauber runterspielen“, bilanzierte Trainer Nehrbauer.

Auf zum Effzeh

Am Sonntag reisen die Sportfreunde nach Köln. Die Bundesliga-Reserve des FC verbuchte aus den drei bislang gespielten Partien einen Sieg und zwei Niederlagen. Die Nehrbauer-Elf muss einen verbesserten Auftritt zeigen, wenn sie den Kölnern Punkte abnehmen will. Was Hoffnung macht: Die Sportfreunde verloren in der aktuellen Regionalliga-Saison noch keine Begegnung. Zuletzt spielten sie jeweils 2:2-Unentschieden. Zuerst bei der Reserve von Borussia Dortmund, dann zu Hause im Leimbachstadion gegen die Reserve des FC Schalke 04. Gegen Schalke waren die Siegener nur vom Punkt zu bezwingen.

Gegen Köln ist man allerdings gewarnt. Der FC verlor vergangenes Wochenende gegen die U23 des SC Paderborn deutlich mit 0:5 und dürfte somit auf Wiedergutmachung aus sein. Den bisher einzigen Saisonsieg machte die Bundesliga-Vertretung auch heimischem Platz klar (3:0 gegen SC Wiedenbrück). Da ist es nur logisch, dass sie am Wochenende besonders motiviert auftreten werden.

Sieben Tore in drei Spielen: Die Offensive der Siegener kann sich in jedem Fall sehen lassen. Auch Platz sechs nach drei gespielten Partien ist für den Aufsteiger bemerkenswert. In Siegen will man die Euphoriewelle weiter reiten und zum Glanz vergangener Tage zurückfinden. Die Sportfreunde sind in jedem Fall auf einem guten Weg, um das sagen zu können, muss man sich nur ein Mal die hohen Zuschauerzahlen der Heimspiele anschauen.