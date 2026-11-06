Spitzenposition im Blick Mudersbachs Lazarett lichtet sich vor Rothemühle-Spiel Jona Heck 06.11.2026, 10:30 Uhr

i Steffen Kempf (in Weiß) und die SG Mudersbach/Brachbach wollen beim Gastspiel in Rothemühle punkten, um am Spitzenreiter aus Wenden dranzubleiben. Manfred Böhmer/balu

Ein unangenehmer Gegner warte auf die SG Mudersbach/Brachbach nach der einwöchigen Pause in der Staffel 5 der Fußball-Bezirksliga Westfalen. Vor dem Gang zum SV Rothemühle gibt es aber erfreuliche Nachrichten für Trainer Timo Schlabach.

Nach dem spielfreien Wochenende rund um Halloween in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) geht es für die SG Mudersbach/Brachbach an diesem Sonntag, 15 Uhr, weiter. Am 13. Spieltag ist die SG auswärts beim SV Rothemühle gefordert und will im rund eine halbe Autostunde entfernten Wenden im Kreis Olpe an die Leistungen aus den vergangenen Wochen und Monaten anknüpfen.







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